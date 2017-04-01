Смотреть аниме онлайн в HD качестве

Клинок, рассекающий демонов 2 сезон Лучший в мире ассасин, переродившийся в другом мире как аристократ Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире 2 Плод эволюции Меня выгнали из гильдии героев, потому что я был плохим компаньоном, поэтому я решил неспешно жить в глуши Боевой мастер Паладин издалека Боевой континент
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Новинка
11 серия
107
10
Луна, Лайка и Носферату
2021, Вампиры, Драма, Романтика, Фантастика, Новинки
Аниме «Луна, Лайка и Носферату» поведает вам очень необычную историю, в которой ради достижения мечты 2 расы должны работать как одно целое. Пока человечество делило мир, много произошло, всего и не упомнить. Разделенный мир на две державы решил поднять глаза, посмотреть в небо да покорить космос. Не мудрено, что средства, используемые для этого могут быть не всегда человечными....
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Новинка
11 серия
251
6
У Коми проблемы с общением
2021, Комедия, Повседневность, Романтика, Сёнэн, Школа, Новинки
И так, перед вашими глазами Аниме «У Коми проблемы с общением» где поднимется одна очень интересная тема. Вам всегда было легко общаться с людьми? Прежде чем отвечать, хорошенько подумайте. Да, ты будешь улыбаться каждому встречному, со всеми здороваться, быть может, ты, даже, будешь перекидываться парой фраз… А что дальше? Дальше твои разговоры заходят редко. Все чаще проскакивает...
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1-12 из 12
2
0
Дорога юности
2014, Драма, Романтика, Повседневность, Школа, OVA, Сёдзё
В жизни может случиться всякое. Примерно такое вот «Всякое» случилось у нашей главной героини, когда она вынуждена была расстаться со своим хорошим другом, с которым долго общалась. Естественно, на неё это повлияло крайне сильно. Аниме под названием «Дорога юности» покажет в очередной раз нам историю о первой любви. Каждый день несет нам новые интересные события. Казалось бы, чем...
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Новинка
1003 серия
2839
85
Ван Пис
1999, Боевые искусства, Драма, Комедия, Приключения, Сёнэн, Фэнтези, Многосерийные, Новинки
«Ван-Пис» One Piece – очень популярный остросюжетный пиратский аниме-сериал, в котором действие разворачивается в вымышленной вселенной, есть всего один континент, называемый Ред-Лайн и где самым главным являлся Король пиратов. Против пиратов ведет борьбу Морской дозор. Семь корсаров отдают часть своей добычи Мировому правительству и другие пираты их презирают. В этом аниме мире...
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Новинка
15 серия
171
3
Сказания о демонах и богах 5 сезон
2021, Экшен, Боевые искусства, Приключения, Романтика, Фэнтези, Китайские, Новинки
Могучий человек обязан защитить слабого. Так рассуждает и Не Ли, борец с демонами и духами, получивший почти высший ранг. Приняв новый вызов, он схлестнулся с призраком Мудреца Императора, бывшего раньше мудрым воином и правителем, но сейчас приняв злобную форму. Будучи слабея противника наш герой погибает. Но судьба даёт ему шанс. Воин просыпается в своё теле, но многие года...
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Новинка
228 серия
2942
74
БОРУТО: Новое поколение Наруто
2017, Экшен, Боевые искусства, Комедия, Приключения, Сёнэн, Фэнтези, Многосерийные, Новинки
Спустя несколько лет после битвы между призраками мир наконец-то стал развиваться и занял свое положенное место. Наруто стал знаменитым и великим воином, он смог приручить своего внутреннего зверя и доказать всем, что даже дзинтюрики может быть выдающимся лидером. Наруто был сиротой и изгоем своего народа, поэтому он всего добился самостоятельно. Ему пришлось прожить множество лет...
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Новинка
11 серия
1045
92
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире 2
2021, Драма, Приключения, Сэйнэн, Фэнтези, Этти, Новинки
Продолжение истории бедного и несчастного затворника, который попал в мир с мечами и магией. Аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» вновь покажет вам историю паренька Рудеуса и его друзей. Приключения продолжаются. Обещает второй сезон быть не менее интересным чем первый. Решив не совершать, больше, ошибок как в своем прошлом, парень шустро решает...
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Новинка
11 серия
57
2
Ночь по ту сторону треугольного окна
2021, Детектив, Драма, Сверхъестественное, Сёнен-ай, Триллер, Новинки
Аниме «Ночь по ту сторону треугольного окна» расскажет историю двух людей со сверхспособностями. Правда, каждый из них использует силы по-своему. Если один использует свои силы для экзорцизма, то второй страшиться призраков и всего, что с ними связано. Каждый день ты ходишь по улицам и видишь тех самых призраков, которые тебя пугают до потери пульса. Может ради этого стоит...
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Новинка
8 серия
321
17
Расколотая битвой синева небес: Трёхлетнее соглашение
2021, Экшен, Боевые искусства, Фэнтези, Китайские, Новинки
Мстить за обиду, мстить за позор, мстить ради восстановления справедливости. Именно так может выглядеть то, что вы увидите в «Расколотая битвой синева небес: Трёхлетнее соглашение» когда главный герой спустя три года пришел за тем, что он обещал. Парень несказанно вырос, добился успехов и, воистину, может считаться одним из лучших практиков современности. Пока все над ним смеялись,...
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Новинка
2 серия
215
5
Клинок, рассекающий демонов 2 сезон
2021, Экшен, История, Сверхъестественное, Сёнэн, Фэнтези, Новинки
Нашим бравым героям в который раз предстоит столкнуться с трудностями, которые в любой момент могут лишить их жизни. Сражения с демонами не бывают легкими, несмотря на тяжелые потери, люди стараются превозмогать врага, превосходящего людей практически во всем. И вот, новое задание грядет. Аниме под названием «Клинок, рассекающий демонов 2» покажет вам события в квартале красных...
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Новинка
10 серия
25
3
Гордость оранжевых
2021, Спорт, Школа, Новинки
Как часто мы видим на наших экранах историю про сильных и независимых? Аниме под названием «Гордость оранжевых» расскажет вам историю про сильных и независимых девушек, играющих в хоккей. Да, действительно, вы не ослышались. Мы будем смотреть развитие истории девушек, которые играют в хоккей. Для их команды достижения крайне высоки. Девушки вовсю тренируются и показывают высший...
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Новинка
11 серия
202
5
Девочка, которая видит это
2021, Комедия, Сверхъестественное, Триллер, Ужасы, Новинки
А вам когда-то снились кошмары? Думаю, что главная героиня из Аниме «Девочка, которая видит это» может потягаться с каждым из вас, ведь каждый ее день является кошмаром. В один определенный момент своей жизни, девочка по имени Мико начала видеть призраков и прочую нечисть. У неё проснулось некое «Шестое чувство». Каждый день для нее является настоящим кошмаром. Решение её проблемы,...
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Новинка
187 серия
2099
33
Боевой мастер
2020, Экшен, Боевые искусства, Драма, История, Фэнтези, Многосерийные, Китайские, Новинки
Судьба героя с экранизации «Боевой мастер», перерастает в новый образ человека. Мужчина, считающий знакомых лучшими друзьями, вскоре потеряет все. Благодаря подчиненным, его предали, и смерть наступила в каньоне Смерти. Сам мужчина, красивый внешностью, уверенный в себе, но амбиции подводят. Вскоре, он перерождается в теле Чень, что правит в империи Небесного Юань. Его мама, также,...
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Новинка
10 серия
89
2
Импульс мира 3 сезон
2021, Экшен, Сверхъестественное, Сёнэн, Фантастика, Школа, Новинки
Все мы видели с вами два сезона и прекрасном знаем, что будет происходить на наших экранах. Аниме «Импульс мира 3 сезон» продолжит историю о маленьком Юга Куге, который прибыл в наш мир после смерти своего отца. Еще множество загадок нам нужно разгадать. Наш главный герой по имени Осаму Микумо, которого однажды спас Юга, постепенно начинает расти в рангах. Любо дорого смотреть на...
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Новинка
6 серия
26
0
Бегущий по лезвию: Чёрный лотос
2021, Триллер, Фантастика, Новинки
События в Аниме сериале «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» развернуться за 17 лет до события оригинала. В нем мы будем смотреть за развитием истории некой девушки по имени Эль. Её приключения, если можно их так назвать, начинаются после её пробуждения в Лос-Анжелесе. Город очень сильно изменился и не похож ни на что из того, что Эль знает. В конечном итоге, она выясняет некую...
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Новинка
36 серия
883
16
Идеальный мир
2021, Боевые искусства, Приключения, Сёнэн, Фэнтези, Многосерийные, Китайские, Новинки
Сражаясь за выживание, ты постигнешь самые потаенные знания, которые только может постичь человек. Получив благословение Богов наш главный герой из Аниме «Безупречный мир» будет сражаться из-за всех сил за свой клан во имя его спасения. Каждый день будет наполнен новыми опасностями. Каждое сражение даст неповторимый опыт, а духовное развитие, со временем, достигнет самих небес и...
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Новинка
19 серия
141
4
Джахи не будет отчаиваться!
2021, Комедия, Сверхъестественное, Сёнэн, Новинки
Власть в руках одного могущественного человека способна не только принести счастье своему народу, но и погубить его. Нечто похожее произошло в аниме «Джахи не будет отчаиваться!», в котором наша главная героиня уступала по силе, только, королю демонов. Девушка могла себе ни в чем не отказывать. Нужно было только пожелать и её желания исполнялись. Однако, все хорошее когда-то...
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Новинка
10 серия
141
5
Билд Дивайд: Чёрный код
2021, Игра, Фэнтези, Новинки
А какое у вас самое заветное желание? Аниме «Билд Дивайд: Чёрный код» постарается поднять тему того, какое же желание можно исполнить, всего-то победив в игре. Какая же это игра? Да все просто, нужно играть в карты. Если вы только что подумали о том, что все будет очень просто, то вы очень сильно заблуждаетесь. Сила у карт очень необычная и совладать с этой силой может не каждый...
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Новинка
10 серия
104
2
Мой сэмпай раздражает
2021, Комедия, Повседневность, Романтика, Новинки
Любовь такая странная штука, согласны? Вот давайте посмотрим на Аниме «Мой сэмпай раздражает», где герои всячески отрицают это самое чувство. Посудите сами, ну не могут два абсолютно разных человека быть в месте. Каждый день повторяется одно и тоже. Харуми Такэда всячески пытается докучать бедной Футабе Игарасе. Девушка уже не знает куда себя от него деть. Казалось бы, она очень...
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Новинка
10 серия
70
2
Визуальная тюрьма
2021, Вампиры, Музыка, Сверхъестественное, Новинки
Анжи Юка — сирота, привыкший жить в полном одиночестве. Это ощущение его вполне устраивает. За него никто не несёт ответственность, значит никто не имеет влияния и не следит за ним. В родном городке мальчишка порой ночевал в самых разных и опасных местах. Вторым чувством кроме указанного, для молодого человека существовала исключительно любовь к музыкальному искусству. Невозможно...
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