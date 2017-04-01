Смотреть аниме онлайн в HD качестве

2021, Триллер, Фантастика, Новинки

События в Аниме сериале «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» развернуться за 17 лет до события оригинала. В нем мы будем смотреть за развитием истории некой девушки по имени Эль. Её приключения, если можно их так назвать, начинаются после её пробуждения в Лос-Анжелесе. Город очень сильно изменился и не похож ни на что из того, что Эль знает. В конечном итоге, она выясняет некую...

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